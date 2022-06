Calcio, la “Fiorentina degli Ingegneri” approda alle finali nazionali

La “Fiorentina degli Ingegneri", in splendida tenuta viola, ha conquistato le finali nazionali del campionato che raccoglie gli Ordini degli ingegneri di tutta Italia. La fase a gironi si è disputata nei giorni scorsi a Rimini e l’Ordine degli ingegneri di Firenze si è qualificato al primo posto del proprio raggruppamento con 7 punti, gli stessi di Palermo con cui ha pareggiato 2-2 la prima partita. Dopo i Viola hanno ottenuto un largo successo contro Rimini, 5-0 grazie alla tripletta di Leonardo Posi, il bomber del gruppo che ha segnato 6 gol in tre partite; e per 3-0 contro Nuoro. Il prossimo appuntamento, quello con la fase a eliminazione diretta, è in programma sempre a Rimini dal 7 al 10 luglio e l’Ordine fiorentino affronterà agli ottavi quello di Cosenza. Con rinnovate ambizioni visto che negli anni passati ha raggiunto per due volte il terzo posto.