“Calcio invenzione infinita”, un libro per gli amanti del football

Sandro Picchi e Marco Viani sono andati a ritrovare ogni traccia del re dei giochi, restituito nelle sue varie epoche, nella sua essenza tecnica e artigianale evoluzione Il libro – 766 pagine, 161 capitoli - arriva fino ai nostri giorni. Approda dopo quattro anni di ricerca e di scrittura, e inizia da una data lontanissima: 26 dicembre 1860, giorno di Sheffield-Hallam, la prima partita della storia. Non c’è memoria di cui il libro non si sostanzi e non c’è nome e volto che non vi figuri, sia che appartenga al leggendario Adolfo Pedernera (“il più bravo di tutti noi”, secondo Alfredo Di Stefano), sia che rimandi a Francesco Messori, il capitano della Nazionale italiana calcio amputati.

Calcio invenzione infinita è dunque un viaggio cha va oltre ogni confine e leggenda. Una celebrazione del calcio in tutto il suo insieme, nel corso della sua intera storia, ovunque si giochi e si sia giocato, in ogni sua prima volta e invenzione, in ogni sua materia e istituzione, attraverso i gesti, le idee, le intuizioni dei suoi innumerevoli interpreti, non solo eccezionali e acclamati protagonisti.

Accompagnato da uno smisurato corredo fotografico e da un QRcode contenente un gigantesco panorama di video attinenti ogni capitolo, il libro ha livello, qualità, serietà e completezza per essere degno dell’attenzione di ogni appassionato di calcio, ma ha tutti i valori per entrare a far parte del corredo culturale di molte altre persone. In particolare si propone come un prezioso sussidio per la formazione e l’educazione al sapere dei più giovani e dei loro insegnanti. Conoscere il calcio in ogni suo sviluppo, in ogni sua storia, in ogni sua rivelazione, dalle sue origini ad oggi può solo aiutare ad essere migliori sportivi, atleti, allenatori, dirigenti. Lo crediamo fortemente e, con fondata presunzione, riteniamo questo libro un indispensabile momento e strumento di crescita di noi tutti.

Finalità — L’intero ricavato della vendita di Calcio invenzione infinita andrà a sostenere l’impegno di Firenze Con Te ODV (Organizzazione Di Volontariato di cui Marco Viani è presidente) a favore delle persone più fragili, in particolare quelle povere e anche malate. In questa occasione, in considerazione della specificità della materia del volume, tali ricavi avranno una destinazione prioritaria. È nostra volontà andare incontro ad un rilevante bisogno dell’associazione Fiorenza Wheel chair Hockey, da anni alla ricerca di un mezzo di trasporto attrezzato per le trasferte dei suoi ragazzi in varie parti Italia. L’associazione è iscritta al Campionato nazionale FIPPS, con 6 giocatori con rilevanti patologie, 2 dei quali giovanissimi, un numero nutrito di volontari con attestato BLSD di primo soccorso, un medico della squadra, una fisioterapista, un tecnico per la gestione delle sedie elettroniche, un allenatore ed un vice, più un gruppo dirigente che si occupa di tesseramento, gestione trasferte e tutto quanto necessario allo svolgimento dell’attività. In una trasferta si muove mediamente per ogni giocatore almeno uno o due accompagnatori, e al trasporto delle sedie personali va aggiunto quello delle sedie da gioco, un sollevatore elettronico con una rampa, e in qualche caso il trasporto delle sponde del campo sportivo e le porte da gioco. Da ciò, il bisogno di un furgone attrezzato con rampa e altri ausili per renderlo assolutamente accessibile e sicuro.

Il libro ha un prezzo di 80 euro. Il pagamento è auspicabile che avvenga tramite bonifico bancario indirizzato a Firenze con Te ODV, Iban IT86R0103002810000001606718, causale: erogazione liberale. Per ogni versamento ricevuto verrà rilasciata, su richiesta, una ricevuta, che potrà essere utilizzata per usufruire dei benefici fiscali che la vigente normativa riserva ai donatori.

Il libro può essere richiesto direttamente a Firenze con Te 055 602382 – 349 4938324. firenzeconte@gmail.com - marvi1948@libero.it,

L’associazione provvederà a recapitare il libro nelle sedi indicate tramite spedizione o altro.

Firenze con te — È una associazione formata da soci uniti da impegno di puro volontariato (ODV sta per Organizzazione Di Volontariato, come da nuova normativa sul terzo settore). Nasce nella città del Giglio e della più antica Misericordia al mondo per dare un aiuto prevalentemente economico alle persone più fragili e colpite, in particolare a quelle che sono povere e anche malate, oltre che senza voce. “I veri poveri non fanno rumore” diceva al mondo Madre Teresa di Calcutta. È bastato interiorizzare questa frase per spingere ancor di più un intimo gruppo di amici a unirsi per dare continuità e maggiore prospettiva di intervento a un loro già esercitato impegno nel campo della solidarietà e del sostegno al prossimo. Le risorse da porgere saranno frutto di iniziative di carattere culturale, sportivo, editoriale e altro, i cui costi saranno interamente coperti da contributi, elargizioni, sostegni di sponsor, benefattori, aziende. Ogni iniziativa dovrà avere il costo più contenuto possibile in modo che possa risultare un ricavo netto etico. È da considerare non morale spendere tanto e ricavare poco: agire così porta a sfruttare chi si vuole aiutare ed a trasformare un’occasione di solidarietà in un palcoscenico per farsi belli e rispecchiarsi. Il ricavato di ogni iniziativa verrà interamente e direttamente devoluto alle persone incontrate sulla strada del massimo bisogno. Questo incontro avverrà sulla base di segnalazioni provenienti dai più vari ambiti (associativi, sociali, privati, parrocchiali, famigliari e altri) ai quali chiedere di farsi tramite al momento dell’elargizione. È doveroso essere degni di coloro che si vogliono aiutare, rispettando la loro dignità, nel silenzio sui loro nomi e nella rinuncia a ogni diretto contatto. “Fai strada ai poveri senza farti strada” è un’altra frase, questa volta di don Lorenzo Milani, da continuare ogni giorno a interiorizzare.

