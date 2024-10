Calciatori ko, Infantino difende la Fifa: “Il loro benessere è la nostra priorità”

Secondo molti i tanti infortuni, spesso gravi, a cui stiamo assistendo in queste prime settimane di stagione sono una naturale conseguenza delle troppe partite a cui i calciatori sono chiamati a prendere parte, tra competizioni riguardanti le squadre di club e le nazionali. E, quindi, la responsabilità principale cadrebbe a cascata sulla Fifa. Ma Gianni Infantino, presidente della massima organizzazione calcistica mondiale, non ci sta, e sui suoi social ufficiali scrive, al termine dell'incontro odierno con David Aganzo, presidente dell'Associazione dei Calciatori Spagnoli: "La Fifa continua a collaborare con gli organismi dei calciatori per garantire che il benessere delle giocatrici e dei giocatori resti una priorità, e spero di continuare a collaborare con David e con tutti coloro interessanti nel raggiungimento di questo obiettivo".