Calamai: “Traghettatore? Prandelli ha un vantaggio. Ribery da rigenerare”

Luca Calamai a Radio Bruno commenta la conferenza stampa di Prandelli e le prospettive della Fiorentina:

La scelta di Prandelli è intelligente. Conta l’anima, conta il cuore. Come ha detto Prandelli Firenze è ambiziosa e vuole il bello. La sua idea tattica è di cambiare il modulo,le parole su Amrabat e Kouame sono chiare, mi aspetto di vedere presto la difesa a 4. Traghettatore? Lui è stato splendido nello scherzarci su, ma il problema c’è con un contratto a termine. Cesare ha il vantaggio di avere dietro Firenze e questo gli dà credibilità anche agli occhi dei giocatori. La battuta su Ribery? So che Prandelli ha una venerazione per lui e ultimamente si era addormentato anche lui, mi auguro che il cambio gli faccia bene.