Calamai: “Non sono d’accordo con Iachini su Cutrone e Chiesa”. Vlahovic e il Milan…

Luca Calamai, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Bruno: “Iachini dice che oggi non c’è il centravanti buono solo in area di rigore. In parte è vero, però le caratteristiche ci sono. Cutrone gioca dentro l’area ed ha sempre segnato colpendo la palla da quella zona. La Fiorentina oggi gioca in ripartenza e Vlahovic è molto bravo in quel tipo di gioco. Con Iachini non sono d’accordo anche su Chiesa, nel 4-3-3 per me arriva con più facilità al tiro partendo da esterno. Non ha niente di Dybala. Pioli? Se non ci fosse stato lui non so se la Fiorentina avrebbe ripreso il campionato dopo la tragedia di Astori. Ha fatto il padre, il fratello e l’amico di quel gruppo, il rapporto era come quello che si ha con un parente stretto. Mandandolo via, la Fiorentina ha perso un anno. Milan? Non mi convince molto nella fase difensiva”.