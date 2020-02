Le ultime di formazione: Igor insidia Dalbert, Vlahovic ancora dal primo minuto

Da Radio Bruno arrivano le ultime novità sulla possibile formazione di Beppe Iachini nella sfida di questa sera; anche se non ci fosse stata la squalifica di Badelj, sarebbe comunque stato Pulgar a prendere in mano le chiavi del centrocampo viola, nonostante l’attacco influenzale ha partecipato all’allenamento di rifinitura e sarà titolare nella gara di questa sera. L’unico ballottaggio è stato per la fascia sinistra dove Igor ha insidiato Dalbert per una maglia dal primo minuto, anche se dovrebbe ancora essere l’ex Inter a. Davanti toccherà ancora a Vlahovic dopo la grande prestazione del Marassi con Cutrone che scalpita per essere decisivo a gara in corso.