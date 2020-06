Luca Calamai, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è tornato a scrivere in mattinata riguardo lo stadio della Fiorentina. Queste le sue parole estratte da un post pubblicato su Facebook: “Il Sindaco Nardella continua a spingere per rifare il Franchi. E concedere a Rocco un’area commerciale in un’altra zona di Firenze”.