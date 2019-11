Calamai: “Montella non è tutti i problemi della Fiorentina. Squadra costruita in fretta”

Luca Calamai ha parlato di Fiorentina a Rtv38. A seguire vi proponiamo un sunto delle sue parole: “Montella non è tutti i problemi della Fiorentina. L’allenatore ha fatto tanti errori, ma dalla gara contro il Cagliari dobbiamo soprattutto imparare la lezione. Non credo che quanto fatto fino ad ora sia un disastro apocalittico. Montella deve fare di più, ma la squadra è stata costruita in fretta, si vede”. COME GIOCARE A CENTROCAMPO CONTRO IL VERONA? ATTENZIONE ALL’OPZIONE CRISTOFORO