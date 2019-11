I tanti ‘no’ di Cristoforo, meglio l’anonimato a Firenze. Ma col Verona può partire titolare

La Russia no, gli Stati Uniti no, la Spagna forse. Magari il Girona. Anzi no, meglio restare a Firenze, dove la panchina è calda e la paga è buona (e sicura). Scelta legittima, magari poco lungimirante. Sembra quasi impossibile, ma dopo un’estate costellata di rifiuti e tre anni passati ai margini (con la parentesi poco esaltante al Getafe), Sebastian Cristoforo potrebbe trovare spazio nella prossima gara della Fiorentina. Forse addirittura dall’inizio. Nessun miracolo calcistico, è una questione di necessità: al rientro contro il Verona, infatti, mancheranno per squalifica sia Castrovilli che Pulgar. E visti i numeri risicati del centrocampo viola, Montella sarà costretto ad inventarsi una linea mediana per 2/3 inedita.

Quasi certo l’impiego di Benassi al fianco di Badelj, e poi? Boateng mezzala è un’idea, ma Montella ha fatto capire a più riprese di vedere l’ex Sassuolo principalmente come attaccante. Quindi, con Dabo fuori dal progetto, resta da scegliere tra un giocatore talentuoso ma sul quale il tecnico era stato molto chiaro fino ad un mese fa (“bravo, ma deve ancora migliorare molto”), Zurkowski, e un 26enne con più esperienza rispetto al polacco ma con evidenti lacune, Cristoforo. Non il massimo della vita. Verrebbe da puntare sul primo, se non fosse per le caratteriste tecnico-tattiche dell’ex Siviglia che meglio si sposano con l’idea del doppio regista adottata da Montella. Aspetto da non sottovalutare in una decisione che andrà oltre il semplice ballottaggio, ma coinvolgerà due impostazioni diverse del centrocampo. E di conseguenza, anche del resto della squadra.