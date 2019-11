A Verona la Fiorentina dovrà fare i conti con le squalifiche di Pulgar e Castrovilli, che impongono scelte diverse a Vincenzo Montella. Come scrive La Gazzetta dello Sport, a centrocampo sarà un vero e proprio “laboratorio” vista l’assenza di due vere e proprie colonne. Con Badelj sicuro del posto, tornerà dal 1′ Benassi. Per la terza casella in mediana sarà ballottaggio tra Cristoforo, Zurkowski e Boateng, a meno che Montella non opti per un inedito 3-4-3.