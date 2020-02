Luca Calamai, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Vlahovic in questo momento mi convince più di Cutrone, è più funzionale. L’ex Milan ha molto di Pippo Inzaghi, fa male in area di rigore, ma la Fiorentina in questo momento fa fatica ad assediare l’avversario. Chiesa? Qualche segnale di recupero c’era già stato prima della gara contro l’Atalanta. Ora che sta bene, io sono per riportarlo sulla fascia. Non ha niente di Dybala, va riportato 20 metri più indietro. Salvezza? Io credo che la Fiorentina si salverà tranquillamente, non vedo ansia. Per questo dico che sarebbe opportuno dare già da ora un’anima tattica a questa squadra andando oltre il 3-5-2. Contro l’Atalanta ho provato imbarazzo vedendo tutte quelle pallata, è stato peggio di ogni sconfitta”.