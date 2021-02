Calamai: “Kouame spento, Castrovilli limitato dalla 10. Il ruolo perfetto per Prandelli”

Luca Calamai, prestigiosa firma de La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua il giorno dopo la vittoria della Fiorentina sullo Spezia. Queste le sue dichiarazioni a Radio Bruno:

Fare previsioni sul rendimento di questa Fiorentina è praticamente impossibile. Ieri vittoria importante, ma resta l’incognita Kouamé. Non capisco davvero che giocatore sia. Prandelli lo ha messo titolare contro Samp e Spezia, ma da parte sua non c’è stata reazione. Le prestazioni lo condannano. Castrovilli? Forse da lui ci aspettiamo sempre qualcosa in più rispetto a quello che effettivamente può dare. Questo è il peso della maglia numero 10. La Fiorentina gioca molto male mentre l’ex Bari necessita di uno spartito chiaro per esprimersi. Adesso dobbiamo rimanere con i piedi per terra e salvarci velocemente, dopo mi aspetto una serie di esperimenti tattici per capire il reale valore della rosa. Specialmente Kokorin. Non credo che Prandelli rimarrà sulla panchina della Fiorentina, io lo vedrei bene nel ruolo di coordinatore del settore giovanile nel nuovo centro sportivo.