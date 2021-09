Calamai: “Italiano super con Amrabat. Il rinnovo di Vlahovic…”

Il giornalista della Gazzetta vede il pericolo di un Chiesa bis: "Bisogna sfruttare l'euforia del momento prima che Vlahovic si accordi con qualcuno"

Così Luca Calamai nel suo intervento di oggi a Radio Bruno: "I giocatori sono tornati a divertirsi, così come quelli che vedono gli allenamenti. Obiettivi? Oggi sarebbe tafazzismo non vivere con gioia e allegria questo momento, senza costruirci castelli in aria. Adesso nella Fiorentina si fa calcio, c'è un'idea e si mettono i calciatori nei posti giusti. Italiano sta gestendo tutto benissimo, penso ad Amrabat cazziato alla vigilia della partita e poi messo in campo, con lui che risponde bene".