Calamai: “Iachini pazzo di Paquetà. Può diventare spaziale, ma c’è un problema”

Luca Calamai, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Bruno:

Milenkovic? Ha il contratto in scadenza nel 2022, quindi ha una situazione delicata. Quello che mi è stato sussurrato è che la Fiorentina, se dovesse scegliere, preferirebbe rinunciare a Pezzella piuttosto che a Milenkovic. Da quello che mi risulta il giocatore continua a mostrare la volontà di restare, ma il suo procuratore si chiama Fali Ramadani… Credo sia una partita tutta da giocare partendo dal presupposto che Milenkovic, oggi, non sta premendo per andarsene. Paquetà (SCHEDA)? E’ un’idea giusta, grandissima potenzialità. E fa impazzire Iachini. Tra due anni può diventare un giocatore spaziale. Non credo che la Fiorentina abbia problemi ad acquistarlo in contanti, il problema è la concorrenza di Psg. E’ la grande scommessa di Leonardo, convinto che il fantasista del Milan sia il nuovo Kakà.