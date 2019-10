Calamai: “Fiorentina un pezzo avanti su Tonali, può ancora prenderlo. Stasera…”

Luca Calamai de La Gazzetta dello Sport è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Questo un estratto delle sue parole: “Abbiamo tutti voglia di vedere la Fiorentina e di capire se la squadra è davvero maturata come ha fatto vedere contro l’Udinese. Stasera sarà importante l’atteggiamento mentale: questo gruppo, ora che è passato dall’ultimo posto alla zona Europa, si è placato oppure gli viene fame guardando la classifica? Se la Fiorentina mette in campo la ferocia vista contro la Juventus, scende in campo a Brescia e vince, altrimenti rischia.

Tonali? Ha una maturità e un equilibrio sorprendenti, è rimasto lo stesso nonostante gli elogi. Al costo di passare da pazzo, credo che la Fiorentina, se si creano le condizioni giuste, possa avere ancora delle possibilità con Tonali. I viola sono un bel pezzo avanti su questo ragazzo, sono partiti prima di tutti. La Fiorentina ha una nuova credibilità nel panorama del calcio italiano”.

CASTROVILLI-TONALI: STASERA AVVERSARI, UN GIORNO COMPAGNI DI SQUADRA