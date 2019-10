Castrovilli-Tonali: lunedi avversari, un giorno compagni di squadra

La Repubblica questa mattina si concentra sulla sfida interna a Brescia-Fiorentina tra Sandro Tonali e Gaetano Castrovilli. I due giovani centrocampisti si stanno mettendo in mostra in Serie A con le rispettive squadre attirando su di loro l’interesse di molte società così come del tecnico della Nazionale maggiore Roberto Mancini.

Tonali, cresciuto nel vivaio del Brescia sogna di ripercorrere le gesta di un altro regista partito proprio dalla società azzurra: Andrea Pirlo. In tanti ritengono Tonali l’erede dell’ex Brescia e Milan. Dall’altra parte invece il numero otto in maglia viola Gaetano Castrovilli, paragonato ad Antognoni e Rui Costa e con il mito di Kakà.

Lunedi sera i due giovani centrocampisti si sfideranno l’uno contro l’altro in mezzo al campo ma un giorno potrebbero anche essere compagni di squadra, soprattutto in ottica dei Mondiali in Qatar del 2022.