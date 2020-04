Calamai rilanci: “Ma chi pensate che possa spendere 60 milioni per Chiesa?”

Così Luca Calamai nel suo intervento al Pentasport:

Voi pensate che ci sia un club italiano in grado di spendere 60 milioni per un giocatore che non ha ancora esordito in Champions. E credo poco ai rumors che arrivano dall’Inghilterra. Io credo che Chiesa alla fine resterà alla Fiorentina e i segnali del giocatore negli ultimi tempi vanno in questa direzione. Anche perchè se dovessero riuscire a finire il campionato in estate, il mercato sarà aperto durante la prossima stagione e un’operazione così importante non si fa in questo contesto. Mi aspetto il rinnovo, poi magari se ne riparlerà dopo l’Europeo. Il contratto di Vlahovic? Quel discorso è quasi sistemato e anche Castrovilli potrebbe prolungare di un’ulteriore stagione.