Sconcerti si sbilancia: “Chiesa andrà all’Inter, con Conte può diventare eccezionale”

Mario Sconcerti nella sua rubrica su calciomercato.com si sbilancia e dice: “Da come girano le parole mi sembra evidente che Chiesa andrà via. Quasi sicuramente all’Inter (le ultime). Conte lo riterrebbe un giocatore fondamentale per l’ultimo salto di qualità. Chiesa è un giocatore importante ma abbastanza anarchico, in una grande squadra deve fare un compito preciso. Se però qualcuno riesce a fargli fare 80 metri sulla fascia avrà un giocatore diverso, quasi eccezionale. Sarri non ama Chiesa, ma Paratici è sulla stessa linea di Conte, vedremo chi avrà ragione”. MA D’AGOSTINO METTE IN GUARDIA: “CHIESA IN UNA BIG RISCHIA DI PERDERSI”