La Gazzetta dello Sport si concentra sugli obiettivi di mercato dell’Inter. Uno di questi è Federico Chiesa. I nerazzurri sono da un paio d’anni in pressing sul talento viola che in estate entrerà nell’infinita lista di obiettivi contesi con la Juventus. Dopo aver vinto il duello per Lukaku, l’Inter, se ci sarà, la possibilità, proverà a fare il bis con il figlio d’arte che con Conte potrebbe agire sia da esterno a tutta fascia – sia a punta esterna. Affare anche qui da circa 60 milioni, ma molto dipenderà. dalla volontà del giocatore e dalla disponibilità di trattare di Commisso.

MA PER LA STAMPA CI SAREBBE ACCORDO TRA ENRICO CHIESA E LA JUVENTUS