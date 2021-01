Calamai: “Pradè sotto esame come tutti, ma non sono convinto che vada via. Sul rinnovo di Vlahovic…”

Luca Calamai, prestigiosa firma de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni:

La Fiorentina deve fare punti per salvarsi ma li farà. Nessun allarme. Per caratteristiche la squadra gioca meglio fuori casa contro le medie-piccole. Il calendario quindi non mi preoccupa. La Fiorentina per salvarsi ha scelto di giocare con Vlahovic e Ribery, una punta ed una sottopunta. Kokorin è una sfida calcistica che ha bisogno di tempo per inserirsi. Mercato? La società starà attenta ad eventuali occasioni nelle prossime 48 ore di mercato, altrimenti gli investimenti maggiori saranno riservati all’estate. Pradè è sotto esame come tutti, ma non sono convinto che andrà via a fine stagione. Tutto è aperto. Il prossimo allenatore, qualunque esso sia, deve avere la forza di ottenere i giocatori più adatti alla sua identità calcistica. Mancato rinnovo di Vlahovic? Dobbiamo essere onesti, è il terzo anno che lottiamo per non retrocedere. I giocatori amano Firenze ma in altre piazze giocano le coppe europee. Senza un salto di qualità i giocatori importanti non vengono e quelli più bravi vogliono andare via. Detto questo mi aspetto riconoscenza dal serbo e che sottoscriva almeno un prolungamento con clausola rescissoria.