Cairo punge la Juve: “Il rigore dato a ‘quelli’ non sarebbe fischiato al Torino”

Il Torino ha festeggiato i suoi 117 anni in una serata alla Rinascente a cui ha partecipato, ovviamente, anche il patron Urbano Cairo. Che dal palco, ha anche parlato del momento della squadra di Ivan Juric e criticato gli arbitraggi a cui è andata incontro negli ultimi mesi, tirando in ballo pure la Juve: "Gli arbitri ci hanno penalizzato tanto. L’ho già detto: ho visto una statistica secondo la quale negli ultimi tre anni ci sono stati duecento episodi a noi sfavorevoli e appena cinquanta pro Toro: l’anno scorso senza certi errori saremmo andati in Europa League. Restando al presente, il rigore che venerdì a Monza è stato dato a “quelli che non nomino” non sarebbe mai stato fischiato per noi. E la rete dell’1-1 del Monza non era così diversa da quella annullata a Vlasic in casa del Bologna" le parole del numero uno granata riportate da Tuttosport.