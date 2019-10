Cagni sulla corsa Champions: “Non credo alla Fiorentina. Ecco chi è in pole”

L’allenatore Gigi Cagni, intervenuto a tmw radio, ha parlato della corsa alla qualificazione per la prossima Champions League. Queste le sue parole: “La Lazio è in ritardo, ma si giocherà il posto in Champions. E’ già uno scontro diretto quello contro l’Atalanta. Non credo al Torino e alla Fiorentina, vedremo cosa farà la Roma. Secondo me Atalanta e Lazio di sicuro se lo giocano”. VALCAREGGI: “UN’EUFORIA DEL GENERE NON SI RESPIRAVA DAL SECONDO SCUDETTO. COMMISSO GASATISSIMO, A GENNAIO…”