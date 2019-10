Valcareggi: “Un’euforia così non si respirava dal 2° scudetto. Commisso gasatissimo, a gennaio…”

L’agente Furio Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare il momento della Fiorentina. Queste le sue parole: “Montella è riuscito a far dimenticare lo scorso anno, mi ha convinto. L’euforia che c’è oggi a Firenze non la respiravo da i tempi del secondo scudetto. Commisso è gasatissimo e non riesco a trovargli mezzo difetto, a gennaio investirà una cifra importante ma calciatori come De Rossi e Mandzukic non li prenderei, sono dei poster. Ibrahimovic, invece, lo vorrei eccome, sarebbe l’ideale per l’attacco della Fiorentina nonostante la presenza di Vlahovic e Pedro, che sono il futuro”. NASSI: “FIORENTINA, FINALMENTE IL CENTRO SPORTIVO. NON CI SARANNO PIU’ CASI MANCINI E ZANIOLO, ECCO PERCHE'”