Cagliari sempre più giù in classifica. Di Francesco in bilico, Montella alla finestra

Indiscrezione importante rivelata da Tuttomercatoweb, il Cagliari terz’ultimo in classifica starebbe valutando un clamoroso avvicendamento. La dirigenza ha dato per l’ennesima volta fiducia al tecnico Eusebio Di Francesco, ma si aspetta un deciso cambio di rotta già dal prossimo match contro il Torino. Se contro i granata le cose dovessero precipitare, in quello che si prospetta un drammatico scontro salvezza, sarà addio. Tra i candidati alla panchina dei sardi ci sarebbe anche Vincenzo Montella, quest’ultimo ancora sotto contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno.

