Nervi tesi Juric-D’Aversa in Hellas-Parma: “Che c… vuoi? Fatti i c… tuoi”

Durante il match appena concluso fra Hellas Verona e Parma ci sono state scintille fra i due tecnici. La gara, terminata 2-1 in favore dei veneti, ha visto accendersi gli animi quando Juric ha iniziato a protestare col quarto uomo per il rigore assegnato ai ducali. Il croato ha sentito i commenti del tecnico avversario e, in maniera piccata, lo ha apostrofato urlandogli: “Che c***o vuoi?! Fatti i c***i tuoi”. Poco dopo però, dopo il gol del pareggio scaligero, Juric è andato verso il tecnico degli emiliani per scusarsi.