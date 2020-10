Cagliari, assegnato all’ex Jeda il premio “Davide Astori”

Come riportato da TMW, il Premio Ussi Sardegna “Davide Astori” sarà consegnato all’ex rossoblù Jeda. L’ex attaccante è il secondo miglior marcatore straniero della storia della serie B e per ben due anni ha condiviso lo spogliatoio con Davide. Alla cerimonia saranno presenti il padre ed il fratello di Astori. All’evento prenderanno parte anche Gianfranco Zola ed il velocista Filippo Tortu, due prodotti d’eccellenza cresciuti in Sardegna.

