Cagliari a Firenze da venerdì, ma non è un ritiro punitivo

Non ritiro punitivo, ma solo un modo come un altro per concentrarsi in vista di una gara fondamentale per venir fuori da una mini crisi. Cagliari – scrive Tuttosport – è già a Firenze da venerdì sera alla ricerca della massima concentrazione e finestra sul mercato di riparazione dove sia pare definito nei particolare l’arrivo di Duncan. La società ha voluto aprire un credito di fiducia verso squadra e tecnico e per ora ora difende la panchina a spada tratta, nonostante i buchi neri di questo primo scorcio di torneo.. Di Francesco ha perso la propria identità tradendo le sue convinzioni: il 4-3-3 è stato utilizzato solo in rare occasioni, talvolta in corso d’opera per ripensare verso un 4-2-3-1, sulla carte il vestito ideale per le caratteristiche dei singoli.