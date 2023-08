Cabral, che iella: nel Benfica esce lui ed il suo sostituto segna subito

Il centravanti ex viola ha debuttato nella Serie A portoghese con la maglia della sua nuova squadra ma non è riuscito a segnare, anzi è stato sostituito al 78'

Non benissimo l'esordio in Primeira Liga, la Serie A portoghese, per Arthur Cabral. L'ex centravanti della Fiorentina, ceduto al club lusitano dieci giorni fa, ha debuttato in campionato al Da Luz davanti ai suoi nuovi tifosi ma non è riuscito a segnare, anzi, neppure a calciare verso la porta avversaria. Al 78' è stato sostituito da Schmidt con Casper Tengstedt, che ha siglato poco meno di 1' dopo il suo ingresso il gol dell'1-0, con il brasiliano che si era appena seduto in panchina. Il Benfica ha chiuso, poi, sul 2-0 il match contro l'Estrela Amadora.