Cabral, A Bola riporta le cifre dell’affare: clausola da 100 milioni

Il quotidiano portoghese A Bola, dopo l'ufficialità di Arthur Cabral dalla Fiorentina al Benfica, ha riportato le cifre del trasferimento, con cui il brasiliano si è trasferito in Portogallo. Ecco il comunicato ufficiale del club lusitano: "Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa di aver raggiunto un accordo con ACF Fiorentina per l'acquisizione di tutti i diritti del calciatore Arthur Cabral, per un importo di € 20.000.000 (venti milioni di euro), a cui si aggiungono € 5.000.000 ( cinque milioni di euro) erogati secondo obiettivi predefiniti. Con il suddetto calciatore è stato, infine, sottoscritto un contratto di lavoro sportivo per 5 (cinque) stagioni, fino al 30 giugno 2028, che prevede una clausola risolutiva pari a € 100.000.000 (cento milioni di euro)".