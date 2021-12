Buscè: “Abbiamo dato tutto contro una squadra forte, Distefano ci ha creato problemi”

L'analisi del tecnico azzurro

Il tecnico azzurro Antonio Buscé ha parlato in sala stampa dopo la Supercoppa Primavera: "Eravamo consapevoli di non arrivare al 100% a questa partita, abbiamo dato tutto quello che potevamo dare e forse anche oltre. Non dimentichiamo che stiamo giocando ogni tre giorni, alcuni ragazzi non sono pronti, alla fine abbiamo pagato.