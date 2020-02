Bufera Roma, Petrachi è già ai titoli di coda

Gianluca Petrachi è sempre più sotto esame. Il rapporto con il direttore sportivo si concluderà a fine stagione, a questo punto a prescindere dai risultati. Lo scrive il Corriere dello Sport che non esclude che il divorzio possa arrivare anche prima. Più dei risultati sportivi gli verrà contestato l’operato in sede di mercato, tra agosto e gennaio non è riuscito a liberarsi dei tre principali esuberi in organico: Pastore, Perotti e Juan Jesus. Per la sua successione è cominciato il casting. Il sogno resta Berta, in Italia ha buone chance Faggiano. ANCHE COMMISSO STUDIA IL CAMBIO ALLA SCRIVANIA?