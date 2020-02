Fiorentina, Pradè rischia il posto? “Commisso sogna il ds dell’Atletico Madrid”

Interessante indiscrezione riportata stamattina dal Corriere dello Sport in chiave Roma, ma anche Fiorentina. Parlando della nuova proprietà in arrivo nella Capitale, si scrive che per il ruolo di direttore sportivo il sogno è Andrea Berta, uomo mercato dell’Atletico Madrid. Un dirigente molto quotato e in stretti rapporti con Jorge Mendes, uno dei più potenti procuratori a livello mondiale. E poi ecco il passaggio in ottica viola: “Berta è anche il sogno di Commisso, che farebbe carte false per portarlo alla Fiorentina”. Dunque la permanenza di Daniele Pradè è a rischio?