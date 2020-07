Budel: “Il Lecce ha aiutato la Fiorentina. Ghezzal è forte, il ruolo di Chiesa…”

Alessandro Budel, ex centrocampista ed opinionista di Dazn, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Il Lecce ha aiutato la Fiorentina con diversi errori, i pugliesi non sono partiti bene a livello mentale e hanno problemi a livello difensivo. Ghezzal lo vorrei nella mia squadra, è uno che sa giocare, ha forza e difficilmente perde il pallone. Ieri ha fatto anche una buona fase difensiva, a livello tattico deve ancora fare un salto di qualità ma ha caratteristiche importanti. Il ruolo di Chiesa (Pradè sul 25 viola)? Non è facile capirlo, ieri ha giocato alla grande da quinto di centrocampo. E’ sempre in un limbo in cui non si capisce bene dove possa esprimersi meglio, secondo me da esterno a tutta fascia fatica di più in fase difensiva ma fa male quando attacca