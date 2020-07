Pradè: “Approccio giusto, annata che servirà per capire. Ribery campione, Agudelo e Chiesa…”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè dopo la vittoria contro il Lecce ha affidato al sito viola ufficiale le sue impressioni:

Abbiamo approcciato benissimo alla partita, per questo siamo molto contenti. Adesso ci sono ancora cinque partite in cui cercheremo di dare il massimo. Questa annata ci serverà per capire dove dobbiamo migliorare. Ribery? Non è un campione solo come calciatore, lo è anche mettendosi a disposizione dei compagni con umiltà. Nonostante lui siamo la prima o la seconda squadra più giovane d’Italia. Sappiamo bene quale sia il valore della squadra, sono contento per i gol di Ghezzal e Cutrone. E anche per quello di Chiesa, importantissimo per lui e per il suo momento. Faccio i complimenti allo staff medico per il loro lavoro. Agudelo? Un giovane interessante. Torino? Sarà una gara importante.