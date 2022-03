Bucchioni: “Un errore non prendere Berardi. Zurkowski tornerà”

L'opinionista: "Sabato l'Inter sarà arrabbiata, per la Fiorentina potrebbe anche rivelarsi un vantaggio"

Così Enzo Bucchioni durante il Pentasport di Radio Bruno: "Temo che dopo la brutta prestazione col Torino, sabato l'Inter si presenterà al top. Avrei preferito trovarla meno incavolata, mi aspetto una reazione veemente perchè si giocano lo scudetto. Anche se per la Fiorentina potrebbe essere un vantaggio una squadra che ti concede spazi. Il calcio della Fiorentina è divertente, ma se lo giochi a bassi ritmi non è incisivo. E' ciò che è accaduto nelle ultime partite, serve muovere la palla a velocità superiore".

Poi sui singoli: "Le difficoltà di Piatek e Cabral sono normali, per chi arriva a gennaio. Il problema di Cabral è che il campionato svizzero si è fermato a metà gennaio e lui è arrivato fuori condizione e in queste settimane è stato caricato di lavoro. Ma sono convinto che sia un buon giocatore. A chi dice che bisognava tenere Vlahovic dico che non era possibile, mentre anche io avrei preso Berardi. I soldi c'erano e anche se è un giocatore non più giovanissimo, ti avrebbe garantito numeri impressionanti nelle prossime 4-5 stagioni. Invece hanno preferito puntare su Ikone. Zurkowski? E' cresciuto tantissimo quest'anno, è un interno di centrocampo che fa gol e credo che farà parte della rosa della Fiorentina nella prossima stagione" dice Bucchioni.