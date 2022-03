“Torreira un mix tra Pizarro e Gargano. Fiorentina? Merita l’Europa”

Le parole dell'ex dirigente del Pescara, la squadra che ha scoperto Torreira

L'ex dirigente del Pescara Giorgio Repetto è intervenuto a Radio Bruno e ha ricordato un aneddoto relativo a Lucas Torreira: "L'avevamo già venduto alla Sampdoria per l'estate successiva e in una partita a Como partì da metodista, poi fu spostato trequartista e alla fine chiuse come marcatore in difesa. Facendo bene tutto. Ho sempre detto che in lui vedevo un mix tra Pizarro e Gargano, quasi la tecnica del Pek e la grinta dell'ex Napoli. Oggi però basta dire che è Torreira". Poi una battuta sulla Fiorentina: Meriterebbe di andare in Europa. Ha un gioco avvolgente ed è stata brava a superare senza grandi traumi l'addio di Vlahovic".