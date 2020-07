Bucchioni: “Tempistiche Soprintendenza sbagliate. Iachini può rimanere”

Il noto giornalista e scrittore Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:

Da fastidio questo agire a compartimenti stagni della Soprintendenza. Quello del centro sportivo è un intervento migliorativo su un territorio in balia delle pecore e dei rifiuti. Perchè hanno chiamato 7 mesi dopo per fare queste osservazioni? C’era tempo per trovare soluzioni condivise senza rallentare l’iter burocratico. A Firenze sono stati fatti dei palazzi di dubbio gusto e fanno storie per dei campi verdi da calcio. L’Italia fa parte di un paese che burocraticamente va rivisto, altrimenti il futuro è segnato. Bisogna capire se il problema è tecnico e politico. Uno può essere superato, l’altro no. Percentuale permanenza Iachini? Per quello che mi risulta altissima. Tra Rocco e Beppe c’è feeling.