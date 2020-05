Bucchioni: “Stadio? Solita comica politica, la ristrutturazione del Franchi non serve”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Italia 7. Queste le sue parole sulla vicenda stadio: “Siamo alla solita comica politica. Le cose si fanno si si possono fare, altrimenti niente. Abbiamo perso 5-6 con la Mercafir, passa il tempo ma la storia è sempre la stessa. La ristrutturazione del Franchi non serve e in ogni caso c’è la sovrintendenza che non ti fa toccare la struttura. Barone è stato chiaro: la proprietà vuole uno stadio da 45.000 posti con zone commerciali che al Franchi non si possono costruire”.