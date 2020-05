E intanto San Siro “non è di interesse culturale”: a Milano via libera al nuovo stadio

Il Franchi è un monumento di interesse culturale, e questo ormai lo sappiamo bene. Invece, la Soprintendenza di Milano considera il Meazza non interessante in tal senso, dunque passibile di abbattimento. il progetto di Milan e Inter prevede la realizzazione di un nuovo impianto a poche centinaia di metri di distanza. Il sindaco Sala, come Nardella (LEGGI), era favorevole alla ristrutturazione del vecchio impianto, ma a quanto pare così non sarà. Troppo recenti alcune modifiche effettuate negli anni ’50 e tra ’80 e ’90, perché la tutela entri in vigore: dello storico stadio anteguerra rimane ben poco. Anche recentemente sono state apportate delle modifiche per favorire l’affluenza del pubblico. Una curva e una tribuna saranno salvate in memoria della vecchia casa di nerazzurri e rossoneri, e troneggeranno su un parco aperto al pubblico, che sarà circondato da un albergo, un centro commerciale e spazi ricreativi. Lo riporta l’edizione online di Repubblica.