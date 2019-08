Bucchioni: “Pradè cercherà di prendere uno tra Berardi e Suso, circa 20mln a disposizione”

Enzo Bucchioni è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per rispondere alle domande degli ascoltatori. Queste le sue parole sulla Fiorentina: “Ribery darà le giocate, l’estro e la qualità di un campione che si è rimesso in gioco. Poteva andare a fare i soldi in Cina, Russia o paesi arabi, invece ha fatto una scelta diversa, quindi vuol dire che ha ancora dentro tanto da dare al calcio. La sua qualità tecnica è quella che ha sempre esaltato questa tifoseria, innamorata dei numeri 10.

La Fiorentina, però, parte da lontano, è arrivata 16a l’anno scorso: Ribery non basta, quindi non aspettiamoci miracoli. Pradè ha ancora una ventina di milioni a disposizione. Cercherà di prendere un altro esterno tra Berardi e Suso, un centrocampista di gamba e un esterno sinistro di difesa al posto di Biraghi che è in uscita”. LA CONFERMA: ARRIVERANNO ALTRI QUATTRO ACQUISTI. I RUOLI