Bucchioni non fa sconti: “Zero alibi ai calciatori. Iachini deve dare grinta”

Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni de Il Pentasport in onda su Radio Bruno. Queste le sue considerazioni sul momento della Fiorentina:

La scelta della Juve su McKennie, Arthur e Dybala è giustissima. Il caso sarebbe clamoroso anche se non ci fosse il Covid. La Juve di una volta li avrebbe anche ceduti, così si fanno le squadre e si mandano segnali importanti. Iachini? Trova una squadra cresciuta rispetto a quando venne esonerato. Servirà maggiore grinta, Iachini è uno che sa darla. I giocatori adesso non hanno più alibi, che sono in parte responsabili anche delle dimissioni di Prandelli. Tatticamente mi aspetto una difesa a 3, adesso il gioco non conta più nulla, basta che si portino a casa i punti. Quota salvezza? Credo bastino 38 punti, serve però non perdere a Genova. Amrabat e Biraghi? Il marocchino non so come stia, ma mi aspetto un finale di stagione degno della cifra spesa per lui. Biraghi credo che si ritroverà molto bene con Iachini, mi aspetto una reazione d’orgoglio. Tutti devono essere uomini della Fiorentina adesso.