Bucchioni: “Gattuso? Dipende da Rocco. Kokorin era buona idea, ma…”

Intervenuto a Radio Bruno oggi, Enzo Bucchioni ha dialogato a lungo con gli ascoltatori. E si è parlato anche di Kokorin, questa la sua opinione:

L’operazione aveva un suo perchè. Il giocatore aveva trascorsi importanti e si poteva prendere ad un costo abbordabile, ci stava la scommessa. Il problema non è stato Kokorin, ma aver preso solo lui. Poteva starci prenderlo ma insieme ad un altro attaccante pronto subito. Iachini? Da lui mi aspetterei che sappia quello che sa fare, senza troppi scrupoli. Sul 2-2 con l’Atalanta, la Fiorentina doveva fare le barricate per portarsi a casa un punto. Gattuso è il nome più probabile per il prossimo anno, ma deciderà Rocco come sempre.