Pres. Sochi: “Kokorin ha fatto la sua scelta. Qui da noi non si infortunava”

Mentre in Italia Aleksandr Kokorin resta un oggetto misterioso (e il rientro slitta ancora), in Russia c’è chi invece lo rimpiange. In particolare il Sochi, club nel quale l’attaccante militò in prestito ad inizio 2020, dopo il carcere, collezionando 10 presenze e 7 reti. Il presidente Boris Rotenberg ha ammesso che lo avrebbe riaccolto volentieri lo scorso gennaio, quando il giocatore è passato però alla Fiorentina: “La squadra sarebbe stata felice di riaverlo, ma Aleksandr ha fatto la sua scelta e adesso sono affari suoi. E’ sempre infortunato? A Sochi non ha avuto nessun problema, mentre negli altri club si infortuna frequentemente. Questo è perchè abbiamo un ottimo staff tecnico” ha detto Rotenberg a Sport Express.