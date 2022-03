Bucchioni: “Europa, serve tempo. Gol dagli esterni? Gyasi mi fa ben sperare”

L'opinionista: "Difficile colmare il gap con Roma e Lazio in una sola stagione, serve tempo"

Ospite negli studi di Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha parlato così del progetto nuovo Franchi: "Ho trovato la cerimonia di ieri eccessiva ed esagerata e rimango dell'idea che fosse meglio far costruire a Rocco il nuovo stadio anzichè utilizzare soldi pubblici per salvaguardare un impianto vecchio. In questo modo la Fiorentina avrà pochi benefici".

Sul momento viola dopo il pareggio col Verona: "Sono state poste le basi per costruire una Fiorentina importante in prospettiva? Secondo me sì. Roma e Lazio sono più forti e non si può pensare che in una sola stagione la Fiorentina colmi il gap. Far segnare gli esterni? Un po' dipende dalla freddezza, ma l'allenamento può portare a dei miglioramenti. Penso ai progressi fatti da Gyasi che giocava nella Pistoiese e con Italiano è diventato un giocatore in grado di segnare in Serie A. Non dimentichiamo che questo gruppo lavora insieme solo da 7 mesi, serve tempo".