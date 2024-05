Brugge in arrivo a Firenze. Intanto cambiano i vertici del club belga: via l’a.d.

I prossimi avversari della Fiorentina in Conference League arriveranno nella tarda mattinata di oggi nel capoluogo toscano. Saluta l'ormai ex ceo Vincent Mannaert

Come si legge sul sito ufficiale del Club Brugge, questa mattina giocatori e staff della squadra belga si sono ritrovati al loro centro sportivo per preparare la partenza verso l'Italia e Firenze, con un volo programmato per le 10:30. I prossimi avversari viola sono, dunque, in volo verso il capoluogo toscano, dove domani sera affronteranno la formazione di Vincenzo Italiano nella semifinale di Conference League. Intanto all'interno del Brugge c'è stato un cambio importante ai vertici della dirigenza: l'amministratore delegato Vincent Mannaert lascia dopo tredici anni, sostituito da Bob Madou.