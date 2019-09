Brovarone: “A gennaio un colpo importante. Boateng vera vittima del cambio modulo”

Bernardo Brovarone parla della Fiorentina e di dove si potrebbe ancora intervenire per rinforzarla: “Servirebbe una mezzala forte di quantità e di inserimento, per completare il centrocampo con Pulgar e Castrovilli. Credo che arriverà a gennaio e spero che sia un giocatore internazionale. Tonali e Berge? Sono registi, molto forti, ma secondo me a noi serve un giocatore diverso con le caratteristiche di Milinkovic Savic” dice a Radio Bruno. Sul modulo: “Il 3-5-2 è stato un qualcosa di imprevisto anche dalla stessa Fiorentina, Montella si è accorto che serviva dare maggiore solidità. Boateng è la prima vera vittima di questo cambio di modulo. A lui brucia tanto non giocare domenica a San Siro”. E C’E’ CHI SUGGERISCE IL NOME DI MANDZUKIC