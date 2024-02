Brekalo debutta con l’Hajduk Spalato: l’ex viola in campo tutta la partita

Brekalo in campo al debutto con l'Hajduk Spalato: l'ex Fiorentina in campo per tutta la partita

L'ex esterno della Fiorentina Brekalo ha debuttato con l'Hajduk Spalato, nella trasferta contro l’Osijek. Il croato è rimasto in campo per tutta la durata della partita, ma la squadra non è andata oltre il pareggio per 1-1.