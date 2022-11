Brasile, i convocati per il Mondiale: ce la fa una grande meteora viola

Il Brasile ha diffuso nel pomeriggio l'elenco dei convocati per Qatar 2022: un vero e proprio dream team, in fondo al quale trova spazio, tra gli attaccanti, l'ex viola Pedro, mai ambientatosi in Italia ma in gol a ripetizione in Patria. Chissà che non possa arrivare il suo momento nel torneo più importante di tutti... Questi di seguito i 26 nomi, grandi esclusi Firmino del Liverpool e l'altra meteora italiana Gabigol cui Tite ha preferito proprio Pedro.