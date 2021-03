Branca: “Fiorentina? Complicato invertire la tendenza, servono accorgimenti precisi”

Marco Branca, ex attaccante della Fiorentina e storico dirigente dell’Inter, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno:

Ci sono stagioni che si possono trasformare in negative senza preavviso per vari motivi. Il calcio da sempre è da prendere con le molle. Attenzione nella gestione quotidiana di tutti i fattori, ed un pizzico di fortuna che non ti privi dei tuoi giocatori più importanti, sono fondamentali. Con una somma rilevante di problemi che si accumulano le cose possono precipitare velocemente. Invertire la tendenza è complicato, ma farlo è compito dei dirigenti attraverso un lavoro interno. Contemporaneamente è necessario che l’ambiente abbia un comportamento univoco, tutti devono remare stessa parte.