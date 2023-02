Braga, un fotografo aggredito da un tifoso allo stadio

Un tifoso avrebbe tirato una testata al fotografo in ascensore

Pochi giorni dopo la gara di Conference League che ha visto la Fiorentina imporsi per 4-0, l'Estadio Municipal de Braga è stato teatro di un grave episodio di ordine pubblico. Ieri infatti, a margine della partita di campionato tra lo Sporting Braga e l'Arouca , un fotoreporter di O Jogo è stato aggredito. L'uomo sarebbe stato colpito da una testata da uno spettatore , poi fuggito senza essere identificato. Il giornalista ha sporto denuncia alla Polizia, mentre il Braga ha preso posizione con un comunicato.

Il comunicato del Braga

"L'SC Braga ripudia qualsiasi atto di violenza e, pertanto, censura il comportamento osservato in un ascensore dell'Estádio Municipal de Braga dopo la partita contro l'FC Arouca, risultato di un alterco tra due individui. Tale comportamento diventa particolarmente grave quando l'offeso persona è una persona debitamente accreditata per l'espletamento dei propri doveri professionali. SC Braga ha già espresso direttamente il proprio sostegno e la propria solidarietà alla persona offesa e si è già attivata per l'accertamento delle responsabilità, dimostrandosi, fin dall'inizio, pienamente disponibile a collaborare con le autorità al fine di individuare tempestivamente il presunto aggressore".